Bayern perde os primeiros pontos na Bundesliga

O Leverkusen, que na época passada quebrou uma série de 11 títulos seguidos da equipa de Munique, até marcou primeiro, através de Robert Andrich, aos 31 minutos, e o melhor que os anfitriões conseguiram foi empatar, por intermédio de Aleksandar Pavlovic, aos 39.



O Bayern manteve-se no comando da Bundesliga, com dois pontos de vantagem sobre o Leipzig, que goleou o Augsburgo por 4-0, e três sobre Leverkusen e Borussia Dortmund, mas pode ficar com o Eintracht Frankfurt a apenas um ponto de distância, caso ganhe no domingo no terreno do lanterna-vermelha Holstein Kiel.



A equipa da casa tomou as ‘rédeas’ do encontro desde o início e até Raphaël Guerreiro (o único português em campo, pois Palhinha não saiu do banco de suplentes dos bávaros) teve oportunidade de inaugurar o marcador, aos 10 minutos, com um remate ligeiramente ao lado da baliza dos ‘farmacêuticos’.



Os visitantes responderam com pragmatismo à exuberância dos anfitriões, abrindo a contagem na primeira vez que se acercaram da baliza adversária, já bem dentro da primeira parte, aos 31 minutos, graças a um forte remate de fora da área de Andrich, na sequência de um ressalto, após um canto.



O Bayern não acusou o ‘toque’ e restabeleceu a igualdade pouco depois, aos 39 minutos, em grande estilo, com um vistoso remate de muito longe de Pavlovic, cujo passe errado para o guarda-redes Manuel Neuer tinha provocado canto do qual resultou o tento do Leverkusen.



A segunda parte começou com Serge Gnabry a acertar no poste e na barra da baliza adversária na mesma jogada, mas, apesar de várias iniciativas perigosas, o Bayern, que tinha marcado 20 golos nos três jogos anteriores, foi incapaz de quebrar a resistência do Leverkusen.



Apesar de ter conservado a liderança dos melhores marcadores, com cinco golos, o inglês Harry Kane ficou em ‘branco’ e teve de ser substituído aos 86 minutos, devido a lesão, uma contrariedade de peso para o Bayern, que recebe o Benfica em 06 de novembro, no quarto jogo da renovada ‘Champions’.



Pouco antes, o Leipzig, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, tinha feito o seu trabalho e pressionado o líder e recordista de títulos na Alemanha (32 troféus), mas também o atual campeão, ao impor-se por 4-0 na receção ao Augsburgo.



O ‘bis’ do esloveno Benjamin Sesko no início do encontro da quinta jornada, aos 11 e 15 minutos, abriu caminho ao triunfo dos anfitriões, que voltaram a marcar pelo belga Lois Openda (46) e pelo neerlandês Xavi Simons (57), já depois de Jeffrey Gouweleeuw ter desperdiçado uma grande penalidade para os visitantes (27).



O Friburgo é que tinha desaproveitado a oportunidade de se juntar de forma provisória ao Bayern Munique, ao perder em casa por 3-0 com o St. Pauli, a primeira vitória dos visitantes na prova, para a qual contribuiu decisivamente o ‘bis’ do tunisino Elias Saad.



O Heidenheim venceu por 2-0 em Mainz e ultrapassou o Friburgo, algo que o Union Berlim, com o defesa português Diogo Leite como totalista, só não conseguiu porque sofreu um golo aos 90+6 minutos e perdeu por 1-0 no estádio do Borussia Mönchengladbach, enquanto Wolfsburgo e Estugarda empataram 2-2, num jogo em que Tiago Tomás foi titular nos anfitriões.