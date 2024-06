Benjamin Sesko renova com RB Leipzig até 2029

Sesko, de 21 anos, convenceu na sua temporada de estreia no emblema saxão, registando 18 golos e duas assistências, dos quais 14 foram assinalados na Bundesliga, principal divisão de futebol da Alemanha, sendo que 'fez o gosto ao pé' em cada uma das últimas sete jornadas do campeonato.



Proveniente do Red Bull Salzburgo, clube da Áustria pertencente ao mesmo grupo, Benjamin Sesko chegou no verão passado, por uma verba a rondar os 24 milhões de euros.



“Tive um bom primeiro ano no RB Leipzig e estou extremamente feliz por estar aqui. A equipa, o clube, a cidade, os adeptos – tudo continua simplesmente excecional para mim”, mencionou o esloveno, após a renovação do vínculo com o emblema germânico.



Nos últimos anos, o RB Leipzig tem vindo a tornar-se um 'terreno fértil' de jovens jogadores valiosos, com as vendas de nomes como Dominik Szoboszlai (Liverpool), Christopher Nkunku (Chelsea), Josko Gvardiol (Manchester City) e Alexander Sorloth (Villareal) a trazerem mais de 250 milhões de euros aos cofres do clube no verão de 2023.