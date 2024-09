Borussia Dortmund vira desvantagem e vence Bochum por 4-2 na Bundesliga

Vindo de uma pesada derrota por 5-1 em Estugarda, o Dortmund conseguiu, pelo que fez na segunda parte, uma vitória justa mas muito 'suada' perante o antepenúltimo da Bundesliga, mas que hoje esteve em bom plano.



O guineense Serhou Guirassy, com dois tentos marcados, liderou a recuperação no Signal Iduna Park, que permite ao Dortmund subir provisoriamente ao segundo lugar, na quinta jornada - passa a ter 10 pontos, a dois do Bayern.



O vice-campeão da Europa começou por 'encaixar' golos aos 16 e 21 minutos, por Bero e De Wilt, chegando então a parecer francamente desorientado.



Guerrassy reduziu um pouco antes do intervalo, relançando a partida para o segundo tempo, com a equipa sempre apoiada pelos cerca de 82.000 espetadores.



O capitão Emre Can empatou, de grande penalidade, aos 62, antes de Guerrassy colocar finalmente a equipa da casa em vantagem, aos 75, e Nmecha confirmar o triunfo, aos 81, a quatro dias de receber o Celtic, para a Liga dos Campeões.