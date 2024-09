Botafogo oficializa contratação de Alex Telles

O clube do Rio de Janeiro emitiu um comunicado a informar que Alex Telles assinou um contrato válido por duas épocas e meia, até dezembro de 2026, passando a ser mais uma opção à disposição do técnico português para o lado esquerdo da defesa.



O antigo lateral esquerdo portista passou 11 épocas fora do futebol brasileiro, ao qual regressa agora através do Botafogo, após ter representado grandes clubes como o Galatasaray, o FC Porto, o Sevilha, o Inter de Milão e o Manchester United.



Neste momento defendia as cores dos sauditas do Al-Nassr, treinado pelo português Luís Castro, no qual tinha como colegas de equipa os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo, com quem também partilhou o balneário no Manchester United, e Otávio, tendo rescindido o respetivo contrato por mútuo acordo.



Alex Telles jogou durante quatro épocas no FC Porto, entre 2016/17 e 2020/21, tendo sido negociado no início desta última para o Manchester United, após três jogos pelos "dragões", ao serviço dos quais conquistou dois campeonatos, uma taça de Portugal e uma Supertaça.



O Botafogo é o atual líder do campeonato brasileiro com 50 pontos, seguido do Fortaleza, com 48 (menos um jogo), do Palmeiras, atual campeão e treinado pelo português Abel Ferreira, com 47, e do Flamengo, com 44.