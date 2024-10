Cabo Verde volta a perder com Botswana na CAN2025

O Egito, que bateu a Mauritânia, lidera o agrupamento com 12 pontos (quatro vitórias em quatro partidas), enquanto a Mauritânia está no quarto e último lugar com três pontos.Pelos comandados de Pedro Leitão Brito, selecionador dos "tubarões azuis", atuaram vários jogadores que atuam em Portugal, nomeadamente, Bruno Varela (Vitória de Guimarães), Jojo (Vizela), Wagner Pina (Estoril) e Jovane Cabral(Estrela da Amadora), todos titulares, e ainda foram lançados em campo Telmo Arcanjo (Vitória de Guimarães) e Fabricio Andrade (Estoril), com Rivaldo (Farense) e Yannick Semedo a ficarem no banco.Na quinta jornada, agendada para 11 de novembro, Cabo Verde vai receber o Egito, e o Botswana vai acolher a partida contra a Mauritânia.