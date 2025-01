CAN2025. Angola e Moçambique conhecem adversários

Marrocos, país anfitrião e um dos grandes favoritos, encabeça o Grupo A, que conta igualmente com Mali, Zâmbia e Comores.



O torneio, agendado para decorrer entre 21 de dezembro deste ano e 18 de janeiro do próximo ano, terá na primeira jornada do Grupo B o confronto entre o Egito, outro dos favoritos à conquista do troféu, e a África do Sul, enquanto os "Palancas" começam com o Zimbabwe.



O arranque de Moçambique, a outra seleção lusófona presente, é contra o Gabão, com o Grupo F a ter, logo a começar, o primeiro grande choque do torneio, opondo Costa do Marfim, campeã em título, aos Camarões, já por cinco vezes campeões de África.



Quanto aos "Leões do Atlas", anfitriões do torneio, estarão no jogo de abertura, no dia 21 de dezembro, em Rabat, contra as Comores. O outro jogo da primeira jornada do Grupo A oporá Mali e Zâmbia.



Apuram-se para os oitavos de final as duas primeiras seleções de cada um dos seis grupos e ainda os quatro melhores entre os terceiros classificados.



O torneio, que reúne 24 seleções, é apontado como um teste para a capacidade organizativa de Marrocos, que vai organizar conjuntamente com Espanha e Portugal o Mundial de 2030.



Composição dos seis grupos:



A - Marrocos, Mali, Zâmbia, Comores.



B - Egito, África do Sul, Angola, Zimbabwe.



C - Nigéria, Tunísia, Uganda, Tanzânia.



D - Senegal, RD Congo, Benin, Botswana.



E - Argélia, Burkina Faso, Guiné Equatorial, Sudão.



F - Costa do Marfim, Camarões, Gabão, Moçambique.