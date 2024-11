Claudio Ranieri sai da reforma para treinar a Roma

"A AS Roma tem a satisfação de anunciar que Claudio Ranieri é o novo treinador da equipa principal. No final da época, Cláudio transitará para funções executivas, em que será conselheiro em matéria desportiva", referiu hoje o clube italiano.



Na mesma nota, os 'giallorossi' acrescentam que a procura por um novo treinador prosseguirá nos próximos meses e que Ranieri terá também um papel importante nessa decisão.



O treinador, de 73 anos, que se tinha retirado depois de orientar o Cagliari nas duas últimas épocas, é natural de Roma e esteve também à frente do clube em parte da temporada de 2018/19, substituindo no cargo Eusebio Di Francesco.



Desta vez, o treinador sucede a Ivan Juric, que, por sua vez, já tinha substituído Daniele De Rossi.



Os romanos ocupam o 12.º lugar na Série A italiana, com 13 pontos, a 14 do líder Nápoles e quatro acima da linha de descida, e após terem tido apenas três vitórias, mais quatro empates e cinco derrotas, nos 12 jogos que já disputaram.



Na carreira, Ranieri conquistou em Itália uma Taça e uma Supertaça, com a Fiorentina, de Rui Costa, Batistuta e Schwarz, mas a sua grande 'obra' foi a conquista 'impossível' da Liga inglesa de futebol com o Leicester, em 2015/16.