Copa América. Brasil "tropeça" frente à Costa Rica

Na estreia do selecionador Dorival Júnior em jogos oficiais, os "canarinhos" somaram o quinto embate consecutivo sem ganhar em embates oficiais, depois de quarto nas eliminatórias do Mundial2026, num jogo em que atacaram muito, mas quase sempre mal.O jogo foi de sentido único, o da baliza da Costa Rica, equipa que não conseguiu efetuar um único remate nos 90 minutos, mas o Brasil mostrou que continua em crise, de resultados e identidade, também porque não tem hoje os jogadores de outros tempos.Na segunda ronda, o Brasil vai defrontar o Paraguai, que se estreou com um desaire por 2-1 com a Colômbia, próxima adversária da Costa Rica.