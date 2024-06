Copa América. Canadá vence Peru pela margem mínima

Um golo de Jonathan David, aos 74 minutos, valeu o primeiro triunfo de sempre dos canadianos na prova, após assistência de Jacob Shaffelburg, que entrou ao intervalo e sofreu a falta que esteve na origem da expulsão do peruano Miguel Araújo, aos 59.



Com este triunfo, o Canadá iguala, provisoriamente, a Argentina, com a qual perdeu na estreia, na liderança do Grupo B, afirmando-se na corrida aos "oitavos", mais distantes para os peruanos, que não caem na fase de grupos desde 1995.



Em relação à estreia, o Canadá, derrotado pela Argentina (0-2), trocou Buchanan por Larye, enquanto o Peru, que tinha empatado a zero com o Chile, fez entrar Marcos López para o lugar do indisponível Advincula, ex-jogador do Vitória de Setúbal.