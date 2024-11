Coreia do Norte junta título mundial de futebol de sub-17 feminino ao de sub-20

Depois de em setembro ter conquistado o terceiro título de sub-20, na Colômbia, repetindo os êxitos de 2006 e 2016, a Coreia do Norte arrebatou o terceiro triunfo no escalão mais baixo, tal como em 2008 e 2016, sucedendo à finalista e atual bicampeã Espanha.



Perante 18.410 espetadores, no Estádio Félix Sánchez, na capital da República Dominicana, Celia Segura deu vantagem à Espanha, aos 61, mas Jon Il Chong, que viria a ser eleita a melhor jogadora da competição, empatou, quatro minutos depois, numa igualdade que perdurou até ao final do tempo regulamentar.



Na ‘lotaria’ dos penáltis, a Coreia do Norte converteu quatro - apenas Jong Pok-yong desperdiçou a cobrança -, enquanto a Espanha falhou duas, por Íris Santiago e Paula Comendador, a melhor marcadora do torneio, com cinco golos.



A Coreia do Norte destacou-se no historial da competição, com três títulos, mais um do que a Espanha, enquanto Japão, Coreia do Sul e França detém um cada.