Cuiabá, de Petit, perde e está fora da Taça sul-americana

Depois do empate a um golo no Chile, na primeira mão do play-off de acesso aos "oitavos", os forasteiros adiantaram-se no Brasil aos oito minutos, pelo paraguaio Junior Marabel, e aumentaram a vantagem aos 61, com um tento do argentino Gonzalo Ariel Sosa.Lançado por Petit aos 67 minutos, André Luis ainda reduziu, aos 78, mas o Palestino segurou a vitória e a qualificação para os "oitavos", fase em que vai encontrar os colombianos do Independiente Medellín.Ao contrário do Cuiabá, o Bragantino, de Pedro Caixinha, garantiu na quarta-feira um lugar nos oitavos de final, ao superar em casa os equatorianos do Barcelona por 3-2, depois de uma igualdade fora a um golo.A formação de Bragança Paulista vai agora defrontar nos "oitavos" os compatriotas do Corinthians, com primeira mão em 13 de agosto, no reduto dos comandados de Pedro Caixinha, e segunda em 20 de agosto, em São Paulo.