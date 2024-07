Equador rescinde com selecionador Félix Sánchez

“A FEF informa que acordou o fim do vínculo contratual com o selecionador Félix Sánchez Bas”, refere o organismo na sua página oficial e após o jogo em que a seleção foi eliminada da Copa América nas grandes penalidades.



Um pouco antes, na conferência de imprensa a seguir ao jogo, o treinador não quis adiantar se estaria de saída, mas, uma hora mais tarde, foi mesmo comunicada a desvinculação com o técnico que tinha assumido o cargo em março de 2023 e com contrato até 2026.



Félix Sánchez deixa o Equador em zona de apuramento para o Mundial2026, na quinta posição – entram diretamente os seis primeiros – da zona sul-americana, com apenas seis de 18 jornadas cumpridas.



Na Copa América, a seleção deu uma boa imagem e apenas caiu de madrugada, ao perder no desempate por grandes penalidades com a campeã mundial em título e vencedora da última Copa América, a Argentina.



Os equatorianos empataram a 1-1 no tempo regulamentar e foram afastados nas grandes penalidades (4-2), com o guarda-redes Dibu Martínez a defender dois castigos máximos.