Extremo Outtara Moudjatovic assina pelo Tondela

“O extremo de 22 anos nascido na Costa do Martim, chega ao nosso clube depois de ter representado os franceses do Girondins de Bordeaux e o SO Cholet”, refere o Tondela no documento.



Em declarações aos meios de comunicação do clube beirão, o novo camisola '70' do Tondela admitiu que se trata de um “grande desafio” que tem pela frente e promete “lutar pelo melhor do clube”, salientando ser “uma honra” representar os ‘auriverdes’.



Outtara Moudjatovic, que já integra o grupo de trabalho, junta-se assim a Talocha, Jordi Pola, João Cesco, Tiago Manso, Bebeto, Diego Tavares, Ricardo Alves, Ceitil, Hélder Tavares, Costinha, Cícero Alves, João Afonso, Nor Maviram e Nuno Cunha no lote de reforços para esta temporada.



O Tondela ocupa a 11.ª posição da II Liga de futebol, com três pontos em três jornadas, depois de ter empatado a duas bolas frente ao Marítimo, ao FC Porto B e ao Penafiel. Na quarta ronda, recebe o Felgueiras, no domingo, pelas 14:00.