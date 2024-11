Falcao é o máximo goleador colombiano de sempre

Radamel Falcao, de 38 anos, marcou o quinto e último golo do Millonarios, já em tempo de descontos, aos 90+3 minutos, em jogo referente à jornada 19.ª do campeonato colombiano, e entrou para a histórica como máximo goleador do país.



Com o golo 347.º, Falcao ultrapassou o seu compatriota Victor Hugo Aristizabal, antigo internacional, presentemente com 52 anos, que jogou, entre outros, no Atlético Nacional e Desportivo de Cali, na Colômbia, Valência, em Espanha, e São Paulo, Cruzeiro, Santos, Coritiba e Vitória, no Brasil.



Falcao marcou 36 golos pela seleção nacional – da qual é também o melhor marcador – e 311 por clubes, incluindo 83 em quatro temporadas no Mónaco (França), num período compreendido entre 2013 e 2019, 72 pelo FC Porto, entre 2009 e 2011, e 70 pelo Atlético Madrid (Espanha), de 2011 a 2013.



Por empréstimo do Mónaco, o avançado colombiano teve ainda uma fugaz passagem pelo futebol inglês, que não foi bem-sucedida, no Manchester United, nas épocas de 2013/14 e 2014/15, e no Chelsea, na temporada de 2015/16, orientado pelo português José Mourinho.



Depois de uma longa passagem pela Europa, com altos e baixos, e que incluiu ainda Galatasaray (Turquia) e Rayo Vallecano (Espanha), Falcao, formado nos Lanceros de Boyaca, regressou esta época à Colômbia para jogar no Millonarios, clube de Bogotá do qual é adepto.