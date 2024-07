FIFA abre inquérito a cânticos racistas de argentinos

”, indicou o organismo.A posição da FIFA surge depois de uma queixa da Federação Francesa de Futebol (FFF), cujos jogadores foram visados nesse vídeo, levando a que a entidade pretenda igualmente avançar com uma queixa na justiça, por “insultos racistas e discriminatórios”.", informou a federação gaulesa.Os cânticos que se ouvem no vídeo feito no autocarro argentino, no qual Enzo Fernández aparece a cantar em grande plano e a filmar, começaram com alguns adeptos ‘albicelestes’ durante o Mundial2022, aludindo à ascendência africana dos jogadores gauleses e também a um comentário transfóbico sobre um alegado relacionamento de Kylian Mbappé.A Argentina conquistou o título mundial em 2022, numa final precisamente diante da França, na competição que decorreu no Qatar.A atitude do médio, antigo jogador do Benfica e atualmente no Chelsea, levou também o clube inglês a abrir um processo disciplinar a Enzo Fernández.”, refere o Chelsea em comunicado.A informação dos "blues" surgiu já depois de Enzo Fernández ter publicado na terça-feira na rede Instagram um pedido de desculpas.”, escreveu o médio.A Argentina, campeã mundial em título, venceu no domingo à noite, pela segunda vez consecutiva, a Copa América, ao vencer na final a Colômbia, por 1-0, com um golo marcado por Lautaro Martínez já no prolongamento, aos 112 minutos.