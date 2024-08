Golos de Lewandowski `selam` reviravolta e arranque vitorioso do Barcelona

A jogar em casa, com o médio português André Almeida entre os titulares, a formação valenciana inaugurou o marcador aos 44 minutos, num cabeceamento do avançado espanhol Hugo Duro, mas os catalães igualaram ainda na primeira parte, ao quinto minuto de compensação.



O internacional polaco marcou pela primeira vez numa ‘emenda’ oportuna a um remate de Lamine Yamal, extremo de 17 anos que se destacou na vitória da seleção espanhola no Euro2024, e 'selou' o ‘bis’ aos 48 minutos, num penálti a sancionar uma falta de Mosquera sobre Raphinha, atacante brasileiro que jogou no Vitória de Guimarães e no Sporting.



Os ‘culés’ igualaram o Celta de Vigo na liderança da I Liga espanhola, com seis dos 10 encontros da ronda inaugural já cumpridos.



O Osasuna e o Leganés também se estrearam hoje no campeonato e empataram 1-1, num desafio em que o conjunto forasteiro, da comunidade autónoma de Madrid, se adiantou no marcador aos 22 minutos, por Juan Cruz, e a formação da cidade de Pamplona respondeu aos 79, num autogolo de Juan Soriano.