Guarda-redes "improvisado" ajuda Logroñes na Taça de Espanha

O empate 0-0 no final do tempo regulamentar obrigou ao prolongamento, em que o guardião Kike Royo sofreu uma pancada na cabeça e teve de sair de campo.



Uma vez que o Logroñes já tinha feito as seis substituições permitidas e os regulamentos não contemplam uma alteração extra para estes casos, o jovem lateral, de 19 anos, Pol Camacho, assumiu a responsabilidade de defender as redes até ao final do prolongamento, em que o "nulo" se manteve.



No desempate por grandes penalidades, o "herói" Pol Camacho defendeu o remate de Abel Ruiz, antigo jogador do Sporting de Braga, e viu o experiente Cristhian Stuani acertar na barra, antes de Yasin Iribarren converter o último pontapé e garantir a passagem do conjunto de Logroño.



Outros resultados



O Villarreal também foi surpreendido por um emblema do quarto escalão, perdendo em casa do Pontevedra por 1-0, culpa de um golo aos 87 minutos, de Dalisson de Almeida. O 'submarino amarelo' não caía nesta fase da competição desde 2012/13.



As outras quatro equipas da Liga espanhola que estiveram envolvidas nos jogos de hoje da Taça do Rei garantiram todas o apuramento para os 16 avos de final, com o Betis a vencer o modesto Saint Andreu por 3-1, o mesmo resultado alcançado pelo Valência em casa do Ejea, numa partida em que o médio André Almeida foi titular nos ‘che’.



Já o Rayo Vallecano sofreu para ultrapassar o Unionistas de Salamanca, do terceiro escalão, conseguindo triunfar por 3-2, depois de ter estado a perder por 2-0, enquanto o Leganés viu-se em desvantagem por duas vezes com o CD Estepona (2-2), da quarta divisão, e só logrou a passagem nos penáltis.