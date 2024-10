Kika Nazareth estreia-se a marcar pelo FC Barcelona

Kika, a mais cara transferência do futebol feminino em Portugal, contratada ao Benfica pelo FC Barcelona por 500.000 euros, fez o seu nono jogo oficial pelo "Barça", apenas o quarto como titular e o primeiro em que esteve em campo o tempo todo., depois de Vicky Lopez adiantar o "Barça", aos 13, e o Levante empatar com autogolo da guarda-redes Cata Coll, aos 23.A equipa feminina do FC Barcelona é considerada a mais forte da atualidade, pentacampeã consecutiva na La Liga e bicampeã europeia em título.