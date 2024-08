LCE. Vitória reusa facilitar rumo ao apuramento

Antes da viagem da comitiva vimaranense, a partir do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no concelho da Maia, o dirigente frisou que “” na fase de qualificação para a terceira prova da UEFA, face aos cinco triunfos em cinco jogos, mas lembrou que, para a segunda mão, em Mostar, na Bósnia-Herzegovina.”, vincou, a propósito do encontro agendado para as 19h00 em Lisboa.António Miguel Cardoso realçou que jogadores, equipa técnica e restante estrutura do clube têm “trabalhado muito” para o Vitória consumar o primeiro apuramento para a fase de liga da competição europeia, algo que também se reveste de interesse financeiro, face ao encaixe imediato de 3,17 milhões de euros e à eventual valorização dos jogadores.”, esclareceu.O responsável máximo dos vimaranenses frisou, contudo, que o apuramento para a fase de liga da Liga Conferência não vai necessariamente influenciar a fase final do mercado de transferências de verão e disse que “não há novidades”, embora possam "acontecer muitas coisas” até ao último dia das inscrições, na segunda-feira.