Leverkusen elimina Bayern da Taça e Neuer expulso

O guarda-redes e capitão do Bayern Munique recebeu o seu primeiro cartão vermelho aos 38 anos e após 867 jogos disputados ao serviço de clubes e da seleção alemã, ao atingir violentamente o holandês Jeremie Frimpong com o ombro direito, aos 17 minutos, numa saída da sua área, após um lançamento longo de Jonathan Tah.



O golo que decidiu a eliminação do Bayern foi obtido aos 69 minutos, pelo médio nigeriano Nathan Tella, ao desviar de cabeça para o fundo das redes da baliza defendida pelo guardião israelita Daniel Peretz, após um cruzamento do ex-benfiquista Grimaldo.



Apesar da derrota, a equipa bávara bateu-se bem em circunstâncias adversas, por estar privada do seu ponta de lança, o inglês Harry Kane, por lesão, e devido à expulsão de Manuel Neuer, aos 17 minutos.



O internacional português Raphael Guerreiro não chegou a sair do banco do Bayern Munique.



Bielefeld "tomba-gigantes"



Nos outros jogos disputados, destaque para o "tomba-gigantes" Bielefeld, terceiro classificado do terceiro escalão, que eliminou o Friburgo, da Bundesliga, ao vencer em casa por 3-1.



O Estugarda é que não facilitou e foi ao estádio do Regensburg, 18.º e último classificado da Liga 2, vencer por 3-0, enquanto o Bremen, outra equipa da Bundesliga, sentiu dificuldades para afastar da competição o Darmstad, da Liga 2, ao vencer em casa com um golo marcado aos 90+4 minutos, pelo central Anthony Jung.



Os oitavos de final da Taça da Alemanha prosseguem esta quarta-feira com os jogos Wolfsburgo-Hoffenheim, Colónia-Hertha de Berlim, Karlsruher-Augsburgo e Leizig-Eintracht Frankfurt.