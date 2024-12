O antigo jogador do FC Porto, de 43 anos, que terminou a carreira de futebolista no Athletico Paranaense, assumiu em setembro o comando técnico da equipa do estado do Paraná, substituindo o uruguaio Martín Varini, mas não resistiu à despromoção ao escalão secundário.



O Athletico Paranaense entrou na última jornada do Brasileirão em zona de manutenção, mas a derrota no estádio do Atlético Mineiro, por 1-0, relegou o clube para o 17.º lugar na prova, que foi vencida pelo Botafogo, treinado pelo português Artur Jorge.