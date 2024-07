Luís Boa Morte anseia pelos jogos cm Moçambique

De férias na Europa, Boa Morte reagiu, através de um vídeo, publicado nas redes sociais da Federação de Futebol da Guiné-Bissau (FFGB), ao sorteio da CAN de 2025, que colocou a seleção guineense no Grupo I, com Moçambique, Mali e Essuatíni.



As datas dos jogos ainda não estão definidas pela Confederação Africana do Futebol (CAF), mas em setembro e novembro, a Guiné-Bissau defrontará Moçambique, primeiro em Maputo e depois em Bissau, respetivamente.



“Com Moçambique, será um dérbi, por todas as razões. Recentemente, nos jogos que fizemos com Moçambique, deu dois empates", observou o selecionador guineense, referindo-se aos empates 1-1 em Maputo e 2-2 em Bissau.



Os dois jogos aconteceram em 2022 no âmbito do apuramento para a CAN2023, realizada na Costa do Marfim.



Luis Boa Morte considera o Mali "uma ótima equipa", e lembrou que no último desafio entre as duas seleções, em jogo amigável, a Guiné-Bissau saiu derrotada por 6-2, em Bamaco.



"Quanto ao Essuatíni, oferece outro tipo de futebol, complicando ao máximo a tarefa do adversário. Diria não tão forte tecnicamente, mas fisicamente complicam as tarefas. Por isso, esperamos uma fase de grupos bem animada e estar presentes na próximo CAN”, defendeu Boa Morte.



O técnico português sublinhou estar confiante na presença da Guiné-Bissau, pela quarta vez consecutiva na fase final, mas exortou os guineenses a encarar os próximos seis jogos da fase de apuramento “com determinação e de forma positiva”.