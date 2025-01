Lyon despede treinador e "namora" Paulo Fonseca

O treinador Pierre Sage foi afastado do comando do Lyon, confirmou a agência noticiosa France-Presse junto de fonte próxima do processo, com o português Paulo Fonseca a aparecer como principal favorito à sucessão, segundo a imprensa local.

Sage, de 45 anos e a cumprir a segunda temporada no clube, foi afastado após o empate no terreno do Nantes (1-1), na última jornada da Liga francesa, no que foi o quinto encontro seguido sem vencer, deixando o Lyon no sexto posto do campeonato, a quatro pontos do acesso direto à Liga dos Campeões.



A imprensa galesa avança que Paulo Fonseca, sem clube desde que foi despedido do AC Milan no final de dezembro do ano passado, é o principal candidato a tomar o comando do Lyon, devendo assim regressar ao futebol francês, após ter liderado o Lille em 2022/23 e 2023/24.



Com o play-off garantido na Liga Europa, o Lyon vai na quinta-feira tentar o apuramento direto para os oitavos de final na receção aos búlgaros do Ludogorets.