Mabululu falha jogo de Angola com Gana por lesão

O treinador luso deu conta da ausência do avançado dos líbios do Al Ahly Tripoli, por queixas na coluna, assegurando a sua disponibilidade para o jogo frente ao Sudão, na segunda-feira.



Em sua substituição, Pedro Gonçalves, chamou Domingos Andrade.



Angola, que já está apurada para a CAN2025, com 12 pontos, defronta a congénere do Gana, em Luanda, esta sexta-feira, e, três dias depois, desloca-se à cidade de Benghazi, na Líbia, para defrontar o Sudão, em terreno emprestado pelos sudaneses, em jogos da quinta e sexta jornadas do Grupo F.



A CAN vai ser disputada entre 21 de dezembro de 2025 e 18 de janeiro de 2026, em Marrocos.