Michael Olise assina contrato com o Bayern Munique

O futebolista internacional sub-21 francês Michael Olise, de 22 anos, é reforço do Bayern Munique, com um contrato válido por cinco épocas, informou o clube alemão.

“É um grande desafio e é, exatamente, o que procurava. Quero mostrar o meu valor e ajudar a ganhar o maior número possível de títulos”, disse o extremo, citado pelo Bayern Munique.



De acordo com a imprensa, o clube alemão vai pagar 70 milhões de euros pela transferência, com Olise, filho de pai nigeriano e mãe franco-argelina e que nasceu em Inglaterra, a deixar, pela primeira vez, o futebol britânico.



Na carreira, o extremo fez a formação no Chelsea e no Reading, clube em que chegou aos seniores, antes de representar o Crystal Palace nas últimas três épocas.



Esta é a segunda contratação formalizada pelos bávaros, depois de terem comunicado a entrada do defesa japonês Hiroki Ito, ex-Estugarda e quando a equipa vai contar também com novo treinador, o belga Vicent Kompany (ex-Burnley).