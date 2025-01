Nápoles sofre em Bérgamo mas reforça liderança em Itália

O avançado belga fez o golo do triunfo napolitano aos 78 minutos e deixou a equipa de António Conte provisoriamente com seis pontos de vantagem na liderança da Serie A, com o Inter Milão em segundo, embora com menos dois jogos, e a Atalanta terceira, a sete.



O Inter recebe no domingo o Empoli e ainda tem outro jogo em atraso.



A Atalanta, que esta temporada já chegou a liderar a prova, até esteve em vantagem no marcador, por Retegui, aos 16 minutos, mas o Nápoles virou o resultado ainda na primeira parte, por Politano (27 minutos) e pelo escocês McTominay (40).



Com Rui Patrício no banco, como tem sido habitual, a equipa da casa ainda refez a igualdade pelo nigeriano Lookman, aos 55 minutos, antes de Lukaku decidir a partida.