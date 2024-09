Otamendi convocado para jogos da Argentina com Venezuela e Bolívia

Os campeões mundiais visitam os venezuelanos em 10 de outubro e recebem os bolivianos cinco dias depois (15), em encontros da nona e 10.ª jornadas do apuramento, depois de terem perdido com a Colômbia (2-1), no último encontro disputado, há duas semanas, em Barranquilla.



A seleção argentina lidera a fase de apuramento sul-americano, com 18 pontos (seis vitórias e duas derrotas), seguida pelos colombianos, segundos, com 16, e Uruguai, terceiro, com 15. Equador, quarto, com 11, Brasil e Venezuela, ambos com 10, completam o lote das seis equipas em zona de qualificação.



Otamendi, de 36 anos e que soma 119 internacionalizações, é o único atleta do Benfica convocado para os jogos da Argentina, uma vez que Ángel Di María encerrou a carreira pela seleção recentemente, após a conquista da Copa América, em julho.