Pedro Caixinha vence e Petit perde no Brasileirão

Um golo marcado pelo médio Raul, logo aos oito minutos, foi suficiente para assegurar o triunfo da equipa de Pedro Caixinha, nona classificada, em igualdade com Athletico Paranaense e Atlético Mineiro, apesar de ter jogado em inferioridade numérica desde os 46, devido à expulsão do guarda-redes Cleiton.O Cuiabá continua em zona perigosa na classificação, em 16.º lugar (primeiro acima da zona de despromoção), depois de ter perdido por 1-0 na receção ao Fluminense, 19.º e penúltimo, que marcou por intermédio de Kaua Elias, aos 74 minutos, e estreou o defesa internacional brasileiro Thiago Silva, de 39 anos.A liderança do Brasileirão continua a ser ocupada pelo Botafogo, treinado pelo português Artur Jorge, com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, campeão nos últimos dois anos, sob o comando técnico do compatriota Abel Ferreira.