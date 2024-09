PSV vence antes de receber Sporting na `Champions`

Pepi marcou já na segunda parte, aos 49 e 64 minutos, para dar o triunfo à formação de Eindhoven, campeã em título e que lidera a Liga neerlandesa com 21 pontos em sete jogos, sendo totalista de triunfos no campeonato, tal como os ‘leões’.



E, tal como o Sporting, o PSV tem grande diferença entre golos marcados e sofridos em sete jornadas, com 25 golos marcados e quatro sofridos (+21), enquanto a equipa lisboeta tem 25-2 (um saldo de +23).



O jogo da segunda jornada da ‘Champions’ entre PSV e Sporting está agendado para terça-feira, às 20:00, depois de na jornada inaugural os ‘leões’ terem vencido em casa o Lille (2-0) e os neerlandeses terem perdido fora com a Juventus (3-1).