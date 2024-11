Raja Casablanca, de Sá Pinto, perde na "Champions" africana

No duelo entre duas formações marroquinas, os visitantes adiantaram-se no marcador, aos 41 minutos, através de Ahmed Hammoudan, em contraciclo com o domínio do Raja, que desperdiçou várias ocasiões para marcar.



Já no segundo tempo, e depois de Sá Pinto mexer na equipa, Sabir Bougrine desperdiçou um penálti para os homens da casa, aos 75 minutos, e foi Khalid Ouarkhane a selar a vitória do FAR Rabat, já nos descontos, aos 90+7.



Com a vitória no primeiro encontro da "Champions" de África, o emblema da capital lidera o Grupo B, com três pontos, seguido pelo Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e pelo Maniema, da República Democrática do Congo, que empataram hoje a zero, e o Raja Casablanca está no quarto e último posto.



Na próxima jornada, marcada para 7 de dezembro, a equipa de Sá Pinto desloca-se ao terreno do Maniema, enquanto o FAR Rabat recebe os sul-africanos do Mamelodi Sundowns.