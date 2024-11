Rela Madrid aproxima-se do comando

O campeão Real Madrid colocou-se a quatro pontos do líder FC Barcelona, e com um jogo a menos, após o triunfo por 3-0 no terreno do Leganés, na 14.ª jornada do campeonato espanhol.

Ao intervalo, os merengues já venciam por 1-0, com um golo do avançado francês Mbappé, aos 43 minutos, com o uruguaio Valverde, aos 66, e o inglês Bellingham, aos 85, a confirmarem o segundo triunfo seguido na competição.



O Real, segundo classificado, aproveitou assim da melhor forma o empate de sábado do FC Barcelona em Vigo (2-2) e reduziu a diferença para quatro pontos para os catalães, somando agora 30 contra os 34 do líder, e com um jogo ainda a menos.



Já o Leganés é 14.º posicionado com 14 pontos.



Também hoje, num duelo entre quinto e quarto classificados da La Liga, respetivamente, Osasuna e Villarreal empataram (2-2), em Pamplona, com o croata Budimir a assinar um ‘bis’ para a equipa da casa, enquanto Gerard Moreno salvou os forasteiros da derrota já nos descontos, de grande penalidade.



Numa partida entre equipas do meio da tabela, na Andaluzia, o Sevilha bateu o Rayo Vallecano, por 1-0.