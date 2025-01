Roma empresta Mario Hermoso ao Bayer Leverkusen

“O Bayer 04 Leverkusen assinou com o defesa central espanhol Mario Hermoso. O jogador, de 29 anos, junta-se aos campeões da Alemanha e vencedores da Taça de imediato, proveniente da Roma, por empréstimo até 30 de junho de 2025”, referiu o clube.



Em Leverkusen, Hermoso contará com os compatriotas Alex Grimaldo, ex-Benfica, e Aleix García, que chegou esta época ao clube, bem como com o treinador espanhol Xabi Alonso, que tem feito história no emblema das ‘aspirinas’.



O central chega à Alemanha depois de uma primeira experiência no estrangeiro, na Roma, clube em que esteve em 13 jogos e marcou um golo.



Na carreira, o defesa representou Atlético de Madrid, Espanyol, Valladolid e Real Madrid, emblema em que fez toda a formação, mas sem chegar a alinhar pela equipa principal dos "merengues".