Supertaça alemã vai receber o nome de Franz Beckenbauer

"O que alcançou no futebol é algo incomparável e inolvidável. Ao dar o seu nome à Supertaça criamos um vínculo entre Franz Beckenbauer e todo o futebol. Não só com os profissionais, mas também com os amadores que participam na Taça da Alemanha”, disse o presidente da DFB, Bernd Neuendorf.



O presidente da Liga alemã, Hans Joachim Watzke, considerou que Beckenbauer é “um filho da Bundesliga”, com a viúva do ex-futebolista a agradecer pela decisão.



“O Franz tinha gostado ver que o encontro entre o campeão alemão e o vencedor da Taça da Alemanha levasse o seu nome. Também pelo facto de ele ter ganhado várias vezes as duas competições”, disse a viúva do ex-futebolista, Heidi Beckenbauer.



Beckenbauer, que morreu em janeiro, aos 78 anos, foi uma das grandes figuras do futebol alemão e conquistou, entre muitos outros títulos, o campeonato do mundo como jogador e como treinador.