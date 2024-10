Supertaça de Itália joga-se na Arábia Saudita

”, pode ler-se no comunicado divulgado pela Liga.As quatro equipas que disputam a edição 2024 vão ser o Inter Milão, campeão italiano, a Juventus, vencedor da Taça de Itália, o AC Milan, vice-campeão italiano de 2024, e a Atalanta, finalista vencido da final da Taça.As partidas terão lugar na Kingdom Arena, um estádio com 30 mil lugares, inaugurado em janeiro último, sendo esta a quinta vez, após as edições de 2018, 2019, 2022 e 2023, que a Supertaça de Itália se realiza na Arábia Saudita.A Serie A não terá qualquer pausa este inverno no final de ano, coincidindo o fim de semana em que se disputará a Supertaça com a realização da 19.ª jornada do campeonato, sem as quatro equipas que estarão na Arábia Saudita.