Uruguai recorre de castigos a Darwin e Bentacur

A Federação de futebol do Uruguai (AFU) informou que vai recorrer das suspensões impostas a Darwin Nuñez (cinco jogos) e Rodrigo Bentacur (quatro) pela CONMEBOl, no seguimento dos incidentes na meia-final da Copa América.

“Consideramos que, em certos casos, a sanção é injusta e (…) vamos recorrer”, disse o presidente da AUF, Ignacio Alonso.



Após a derrota na meia-final disputada em Charlotte, nos Estados Unidos, diante da Colômbia (1-0), alguns futebolistas, nomeadamente o ex-benfiquista Darwin Nuñez, Ronald Araújo e José Jiménez, envolveram-se em confrontos nas bancadas.



A Confederação sul-americana suspendeu e multou vários jogadores, com a Federação uruguaia a tentar reverter as situações de Darwin e Bentacur, e quando foram também castigados Mathias Olivera (quatro jogos), Ronald Araujo (três) e José María Giménez (três).



Todos estes foram punidos ainda com multas, e outros seis internacionais foram apenas multados.



Os próximos jogos do Uruguai na qualificação para o Mundial de 2026 serão na condição de anfitrião, frente ao Paraguai, em 6 de setembro, e à Venezuela, quatro dias depois. Seguem-se Peru e Equador, em outubro, e a Colômbia, em novembro.



José Giménez garantiu, após os incidentes, que as famílias dos jogadores uruguaios nas bancadas estavam “em perigo” devido às ações de alguns adeptos colombianos.