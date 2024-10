Vítor Pereira vence Álvaro Pacheco na Liga Saudita

A equipa de Vítor Pereira chegou ao intervalo já na frente do marcador, graças a um golo do avançado Haroune Camara, mas foi na segunda parte que confirmou o triunfo com mais dois golos, pelo avançado marroquino Abderrazak Hamdallah, aos 64 minutos, e o médio Musab Al Juwair, aos 90+4.Com este triunfo, o Al Shabab subiu, provisoriamente, ao quarto lugar, com 15 pontos.A prova é liderarda pelo Al-Hilal, de Jorge Jesus, que lidera com 21 pontos, seguido do Al-Ittihad, com 18, e do Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, com 17, enquanto o Al-Orubah, de Álvaro Pacheco, segue em 10.º lugar, com 10.