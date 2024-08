Willian Pacho assina pelo Paris Saint-Germain

O central internacional equatoriano Willian Pacho é reforço do Paris Saint-Germain, com um contrato de cinco épocas, até 2029, informou o tricampeão francês de futebol.

“O Paris Saint-Germain tem a satisfação de receber Willian Pacho. O defesa central, de 22 anos, que vestirá o número 51, torna-se assim o primeiro jogador equatoriano da história do clube”, assinalou o emblema parisiense.



Na última época, o futebolista, que, segundo a imprensa, terá custado 44 milhões de euros ao PSG, foi um dos pilares no eixo da defesa do Eintracht Frankfurt, clube que representou em 2023/24 e pelo qual disputou 44 jogos.



No PSG, treinado pelo espanhol Luis Enrique, Willian Pacho encontrará uma ‘armada’ de jogadores portugueses, nomeadamente Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos e o mais recente reforço, o ex-benfiquista João Neves.