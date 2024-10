Acionistas da SAD do Sporting de Braga aprovam contas

Num exercício marcado pelo regresso à Liga dos Campeões, a SAD bracarense obteve um resultado líquido de 17,3 milhões de euros (ME) em 2023/24, o terceiro mais elevado da sua história, alcançando ainda um EBITDA (sigla em inglês de lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 26,9 ME.



Numa nota publicada no sítio oficial dos minhotos, o Sporting de Braga informa que todas as propostas apresentadas pela administração da SAD na AG foram aprovadas por unanimidade pelos acionistas, nomeadamente o relatório e contas da época desportiva de 2023/24 e o orçamento para a presente temporada (2024/25), do qual consta uma previsão de lucro de 3,4 ME.



Outro dos pontos da ordem de trabalhos era a apreciação e deliberação do relatório de encerramento da empreitada e fecho de contas relativo à segunda fase da cidade desportiva do Sporting de Braga (elaborado e apresentado pela fiscalização e coordenação da obra) e que foi aprovado, igualmente por unanimidade.



A SAD do Sporting de Braga apresentou ainda 80 milhões de euros de capitais próprios, um número que representa 13 vezes o capital social da SAD (seis milhões de euros), o que garante uma autonomia financeira de 48 por cento.



O ativo aumentou 49,4 ME para 168 ME (uma subida de 42 por cento), tendo o passivo também crescido (32 ME, uma subida de 57 por cento) cifrando-se agora nos 88 ME, para o que também contribuiu a construção da segunda fase da cidade desportiva.