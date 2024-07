Afonso Freitas assina pelo Nacional até junho de 2028

O Nacional garantiu a contratação do defesa Afonso Freitas, proveniente do Vitória de Guimarães, para as próximas quatro temporadas, até junho de 2028, anunciou o emblema recém-promovido à I Liga de futebol.

Afonso Freitas foi um dos três futebolistas oficializados terça-feira pelo Nacional, além do médio Djibril Soumaré, que chega por empréstimo do Sporting de Braga, e de Miguel Baeza, também por empréstimo dos espanhóis do Celta de Vigo, ambos com ligação aos madeirenses até ao final da época.



Na temporada de 2023/24, Afonso Freitas foi utilizado por 17 ocasiões na equipa principal do Vitória de Guimarães, com um golo apontado, frente ao FC Porto, em partida a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.



Nos escalões de formação do Vitória de Guimarães desde 2009, Afonso Freitas, que atua preferencialmente como defesa esquerdo, teve uma curta passagem pelas camadas jovens da Juventus, de Itália, entre 2016 e 2018, tendo depois voltado à formação vimaranense, clube no qual realizou a estreia a nível sénior na época 2022/23.