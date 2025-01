António Cardoso recandidato à presidência do Vitória

Eleito pela primeira vez presidente dos vitorianos em 5 de março de 2022, o responsável afirmou que o clube está “muito maior” do que há três anos, mas frisou que o seu trabalho ainda está “a meio do caminho”, antes da conferência de imprensa de apresentação do novo treinador, Luís Freire.



“Existem coisas que sentimos claramente, como administração, que ainda estamos a meio do caminho. Acreditamos que o Vitória está muito maior a todos os níveis. (…) Serei candidato às próximas eleições e para os próximos três anos”, disse, no auditório da academia do clube.



António Miguel Cardoso vincou que um dos aspetos que é preciso trabalhar no Vitória é o da “humildade competitiva”, após a eliminação da Taça de Portugal perante o Elvas, do Campeonato de Portugal, em jogo dos oitavos de final, que foi responsabilidade de todos os elementos da estrutura e que os sócios do clube “não mereciam”, sobretudo os que se deslocaram ao Alentejo.



António Miguel Cardoso é o primeiro candidato conhecido às eleições de 1 de março.



Há três anos, foi eleito com 4.148 dos 6.637 votos contabilizados (62,5%), à frente de Miguel Pinto Lisboa, à data presidente do clube (18,7%), e de Alex Costa, antigo futebolista do clube e internacional português (17,5%).