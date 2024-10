Árbitro Nuno Almeida termina carreira no Moreirense-Santa Clara

Em comunicado divulgado no seu site oficial, a FPF refere que "o pedido de Nuno Almeida foi aceite pelo Conselho de Arbitragem", pelo que o 'juiz', de 49 anos, vai dirigir o último encontro da carreia em Moreira de Cónegos, relativo à oitava jornada do primeiro escalão.



"Estou no limite da idade, com quase 50 anos e 31 de arbitragem, e por isso é aquele momento em que começamos a pensar dia a dia. Sinto-me em condições para continuar ou não teria iniciado a época, mas acho que posso utilizar a minha experiência em outras áreas da arbitragem", confessou o árbitro algarvio em declarações publicadas pela FPF.



O árbitro português esteve presente em mais de 500 jogos, entre os quais 251 no escalão principal, e esta época arbitrou dois jogos na II Liga e outros tantos na I Liga, sendo o duelo de sábado o terceiro da temporada e último jogo da carreira.



Nuno Almeida terminou as declarações à FPF agradecendo ao Conselho de Arbitragem por ter acreditado nele, a todos os assistentes que trabalharam com ele, aos preparadores físicos e à sua família, afirmando que "são o verdadeiro suporte disto tudo".