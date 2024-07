O Benfica B venceu hoje o Alverca, por 1-0, em jogo de preparação da pré-época entre equipas da II Liga de futebol, disputado no campo n.º 1 do Benfica Campus, no Seixal.

O único golo do conjunto comandado por Nélson Veríssimo, que iniciou os trabalhos da nova temporada em 05 de julho, foi apontado pelo jovem defesa norte-americano Joshua Wynder, de 19 anos, que marcou aos 64 minutos.



O próximo ensaio doa equipa B benfiquista, cuja estreia oficial no campeonato 2024/25 será na casa do Leixões em 10 de agosto, está agendado para hoje (19:00 horas), diante do Portimonense, da I Liga.