Benfica e Sporting vencem na Liga feminina antes da `Champions`

No Estoril, a avançada espanhola Cristina Martin-Prieto voltou a ser a figura das 'encarnadas', ao 'bisar', com tentos aos oito e 83 minutos, passando a contar oito tentos em seis jogos pela equipa de Filipa Patão, sendo que faturou em todos.



Daniela Santos, aos 78 minutos, na própria baliza, e a nigeriana Christy Ucheibe, aos 85, apontaram os outros tentos das 'águias', enquanto Sara Brasil marcou, aos 42, o golo das 'canarinhas', restabelecendo então a igualdade.



Em Famalicão, a treinadora 'leonina' fez várias poupanças e o Sporting só se adiantou no marcador quase em cima do intervalo, aos 45 minutos, num penálti convertido por Andreia Bravo.



No início da segunda parte, aos 48 minutos, as anfitriãs chegaram à igualdade, pela guineense Diana Meriva, em contra-ataque, mas as 'leoas' voltaram ao comando aos 67, por Ana Capeta, após assistência de calcanhar de Telma Encarnação.



Sobre o final, aos 90 minutos, a inglesa Geórgia Eaton-Collins selou o resultado final, na sequência de um canto.



Com estes resultados, Sporting e Benfica isolaram-se, provisoriamente, na liderança, com seis pontos, em vésperas de defrontarem Real Madrid (quinta-feira, em casa) e Hammarby (quarta-feira, fora), na primeira mão da última eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.