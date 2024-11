Benfica-Sporting da Liga feminina de futebol joga-se na Luz

Com início marcado para as 17:00, o encontro será o primeiro dérbi entre as duas formações a disputar-se no palco principal do Benfica esta temporada.



Na quarta jornada da competição, a receção do Sporting ao Benfica, que a formação das ‘águias’ venceu por 2-0, foi jogada no Estádio José Alvalade.



O Benfica, vencedor das quatro últimas edições, lidera a Liga feminina, com 27 pontos, mais seis do que o Sporting, que tem menos um jogo e é terceiro classificado, atrás do Sporting de Braga, segundo, com 25.