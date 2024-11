Bruno Pinheiro quer retificar erros defensivos dos "galos"

”, disse o técnico do conjunto barcelense.Os "galos" vão a Moreira de Cónegos depois de duas derrotas consecutiva, ambas por 2-1, no campeonato, frente a Santa Clara e Boavista, em jogos em que Bruno Pinheiro considera que “os resultados não traduzem o que se passou dentro de campo”.”, desabafou o técnico.,O treinador quer agora “juntar os resultados às boas exibições”, mas reconheceu as dificuldades que irá encontrar frente ao Moreirense.”, disse o técnico na análise ao adversário desta sexta-feira.Questionado sobre as lesões que têm assolado o plantel e numa eventual necessidade de ajustar o grupo na próxima janela de transferências, em janeiro, Bruno Pinheiro mantém a confiança nos atuais jogadores.”, garantiuPara este desafio técnico não pode contar com o defesa Josué Sá, e com os médios Yaya Sithole e Facundo Cáseres, todos com lesões prolongadas.O Gil Vicente, 10.º classificado com dez pontos, joga esta sexta-feira em casa do Moreirense, oitavo com 14, numa partida agendada para as 20h15, com arbitragem de Ricardo Baixinho.