Bruno Varela realça adaptação do Vitória a Rui Borges

No final de um treino aberto na academia vitoriana, com cerca de 500 espetadores nas bancadas de um dos campos, o guardião de 29 anos considerou que o grupo se está a “sentir bem” com as mudanças táticas propostas pelo técnico, entre as quais a da linha de quatro defesas, após duas épocas a jogar com um trio na retaguarda.”, salientou, em declarações aos jornalistas.Convencido de que o técnico de 43 anos vai continuar a demonstrar qualidade após as passagens por Mirandela, Académico de Viseu, Académica, Nacional, Mafra e Moreirense, o internacional cabo-verdiano disse ainda sentir “plena confiança” de que a temporada prestes a começar pode superar a de 2023/24, marcada pelo recorde de 63 pontos em 79 presenças na I Liga.Depois dos jogos de preparação com Leixões, equipa da II Liga portuguesa, esta quarta–feira, e com os espanhóis do Rayo Vallecano, no Estádio D. Afonso Henriques, no sábado, a formação minhota começa oficialmente a época 2024/25 em 25 de julho, com a primeira mão da segunda pré–eliminatória da Liga Conferência Europa, perante Floriana (Malta) ou Tre Penne (São Marino).Com 125 jogos oficiais pelos vitorianos nas últimas quatro épocas, Bruno Varela realçou que a sua equipa ambiciona a fase de grupos dessa competição europeia, “independentemente dos adversários”, após duas épocas com eliminações nas fases de qualificação, perante os croatas do Hajduk Split, em 2022/23, e os eslovenos do Celje, na época transata.