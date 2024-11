Central belga Zeno Debast regressa aos treinos no Sporting

O central, de 21 anos, falhou o triunfo frente ao Amarante (6-0), para a Taça de Portugal, na sexta-feira, e o desaire ante o Arsenal (5-1), na terça-feira, para a Liga dos Campeões, ambos no Estádio José Alvalade, depois de ter regressado da seleção belga lesionado.

Os `leões` voltam a treinar na sexta-feira, na Academia, em Alcochete, onde terá lugar a conferência de imprensa de antevisão ao desafio com os açorianos, a partir das 13:00.

No sábado, o Sporting, líder da I Liga, com 33 pontos, recebe o Santa Clara, quarto, com 21, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, às 20:30, num encontro da 12.ª jornada da prova.