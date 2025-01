Defesa internacional grego Andreas Ntoi reforça Rio Ave

O defesa grego Andreas Ntoi, vai jogar no Rio Ave, por empréstimo do Olympiacos, do principal escalão da Grécia, anunciou esta quinta-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol.

O defesa central, de 21 anos, que também pode jogar como médio defensivo, é internacional pela Grécia, tendo já participado em dois jogos pela seleção principal, vai ficar em Vila do Conde até ao final da temporada, e já treinou no Estádio dos Arcos como os novos companheiros.



Andreas Ntoi, que também tem nacionalidade albanesa, fez toda a formação no Olympiacos, até se estrear na equipa principal em 2022/23, somando um total de 63 jogos, como sénior, no clube que na época passada venceu a Liga Conferência.



Esta temporada, o defesa central tinha em alinhado em nove jogos pelo Olympiacos, que pretende que atleta tenha mais minutos de competição nesta nova fase da carreira no Rio Ave.



Ntoi é o segundo reforço de inverno dos vila-condenses nesta reabertura do mercado de transferências, depois de ter assegurado o também defesa central Nelson Abbey, jogador inglês que chegou, igualmente, por empréstimo do Olympiacos.