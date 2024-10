E. Amadora quer "controlar os ritmos do jogo" com V. Guimarães

“Vamos tentar manter a nossa ideia, personalidade e tentar, sempre que possível, mandar, controlar os ritmos do jogo, para tentarmos ser bem-sucedidos no final”, deixou ainda José Faria, em jeito de promessa.



O técnico amadorense espera que a sua equipa se apresente fiel a si própria no sentido de se impor ao adversário e conquistar os três pontos.



“Sabemos perfeitamente que o fator José Gomes pesa e queremos ser uma equipa dominante, que controle bem todos os momentos do jogo, com bola e sem ela, e acho que nos preparámos bem durante a semana”, declarou, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro de domingo.



O emblema da Reboleira voltou aos êxitos com o apuramento para a quarta eliminatória da Taça de Portugal ao bater, após prolongamento, o Anadia, da Liga 3 (3-1), mas o técnico mostrou-se convicto de que a motivação do plantel deverá ser constante e sem depender dos resultados obtidos.



“Independentemente dos resultados, o que espero, e exijo, é que seja sempre fácil trabalhar, que eles venham sempre contentes porque estão a fazer aquilo de que gostam e para o que, ainda por cima, somos pagos para fazer. Tem de ser fácil trabalhar com vitórias ou com derrotas, porque é a nossa obrigação. Obviamente que se me perguntarem se as vitórias dão um estímulo positivo, é claro que sim”, admitiu.



José Faria reconheceu a qualidade do Vitória de Guimarães, ao qual direcionou elogios pelo percurso até ao momento realizado na Liga Conferência – oito vitórias em oito jogos - e pela valia do seu plantel e treinador, Rui Borges.



“Sabemos também que o adversário passa por um bom momento, inclusivamente histórico e amplamente referido esta semana, o que é sempre bom para o futebol português. Penso que [o Vitória] se reforçou bem e contratou também um bom treinador, que já tem apresentado grandes trabalhos ao longo do tempo e tem uma ideia bem consolidada. Vamos tentar colocar em prática aquilo que queremos”, prometeu.



O defesa Rúben Lima também participou na conferência de imprensa e mostrou-se agradado pelo facto de José Faria permanecer no comando técnico de uma forma continuada.



“De uma forma geral, acho que estabiliza, também pelo lado do ‘staff’ poder dar as indicações corretas pela forma como querem jogar. O grupo também percebe o que o ‘staff’ quer e acho que foi importante”, opinou o futebolista de 35 anos.



O Estrela da Amadora, 16.º classificado da I Liga, com cinco pontos, recebe no seu reduto, o Estádio José Gomes, o Vitória de Guimarães, quinto, com 14, em encontro que terá início às 20:30 de domingo, e será arbitrado por António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.