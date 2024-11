Eleições do Moreirense anuladas por falta de candidaturas

Os sócios interessados em candidatar-se aos órgãos sociais do clube da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, podiam apresentar as respetivas listas até às 18h00 de quinta-feira, mas nenhum documento foi entregue na secretaria do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.Para precaver a eventual ausência de listas concorrentes, a presidente da mesa da assembleia geral do Moreirense, Serafina Pereira, convocou uma assembleia geral extraordinária para 7 de dezembro, às 14h00, no auditório do estádio dos "cónegos".Essa reunião magna tem, como ponto único, “a apresentação de soluções para o restabelecimento da normal atividade do clube”.O Moreirense detém 75% das ações da SAD "cónega", responsável pela equipa que ocupa o oitavo lugar no principal campeonato luso.